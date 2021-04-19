حَكَمان عراقيَّان يديران مباريات كأس الاتحاد الآسيوي

2021/04/19 | 09:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعسمّت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكمين الدوليين (زيد ثامر وميثم خماط) لتحكيم منافسات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي.وقال رئيس لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية، الدكتور علاء عبد القادر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين : إن" الاتحاد تلقى إشعاراً رسمياً يفيد باختيار الحكمين "زيد ثامر وميثم خماط" لإدارة مباريات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي في قيرغستان للفترة من العاشر من شهر آيار المقبل وتستمر لغاية الحادي والعشرين منه".وأضافَ أن" الهيأة التطبيعية تتطلع بثقة إلى نجاح الحكمين في قيادة المباريات إلى برِّ الأمان، تأكيداً على براعة الحكم العراقي في المحافل القاريَّة، وقدرته على التألق في المباريات الدوليَّة".

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