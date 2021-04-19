ريال مدريد يخرج بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب خيتافي

2021/04/19 | 09:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه خيتافي، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.ولم يتمكن لاعبو ريال مدريد ليس فقط من الوصول إلى شباك خيتافي، على مدار الشوطين، وحسب بل وكاد أصحاب الأرض أن يهزوا شباك الفريق الملكي في أكثر من مناسبة، لولا براعة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.واكتفى فريق ريال مدريد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى رصيده إلى 67 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، حتى الآن، مبتعد بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة، […]

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