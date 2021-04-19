2021/04/19 | 09:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت حكومة الانبار المحلية، اليوم الاثنين، أن الفرق الزلزالية التابعة لوزارة النفط، تواصل استكشاف خمسة مواقع في المحافظة، للاستطلاع عن كميات الغاز السائل فيها التي تقدر بنحو 25 تريليون مقمق.وقال مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، في تصريح صحفي، أن “استثمار مخزون المحافظة من النفط والغاز، تحول كبير في تعزيز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استكشاف مكامن هائلة للغاز في محافظة الأنبار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استكشاف مكامن هائلة للغاز في محافظة الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).