2021/04/19 | 09:49 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يكشف: العراق خسر 25 ترليون بسبب إيقاف العمل بقانون الضريبة

اتهم النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاثنين، رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بالتسبب في خسارة العراق 25 ترليون عندما اوقف العمل بقانون الضريبة رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢.

وقال المسعودي إن “المادة ٣٤ الفقرة ج التي طالب بها وزير المالية علي علاوي تختلف من حيث الشكل والمضمون وليس لها علاقة بضريبة الدخل”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تسبب بخسارة العراق ٢٥ ترليون بسبب إيقاف العمل بقانون ضريبة الدخل”، مبينا أنه “ليس من صلاحية مجلس الوزراء إيقاف العمل بقانون الضرائب”.

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