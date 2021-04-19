وزير المالية والفكر الليبرالي - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/19 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي يبدو أن وزير المالية لا زال مصمماً ومقرراً بالاتجاه إلى تجويع الشعب في حلحلة وانقاذ الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وعدم التحرش والاتجاه إلى الحيتان الكبار في الفساد الإداري الذين أنهكوا الاقتصاد العراقي وكذلك عدم التصدي للمستحوذين على المنافذ الحدودية في إعادة الأموال التي تقدر بمليارات الدولارات عن الضرائب على السلع والبضائع المستوردة قبل أيام أرادت الحكومة أن تدعم الموظفين والمت ......





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