كتلة أفريقية حارة تندفع نحو العراق.. وأمطار متوقعة في هذه المناطق

2021/04/19 | 09:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير حالة الطقس، الاثنين، الى ارتفاع في درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد، مع حالة جوية ممطرة ضعيفة تؤثر على بعض مدن الشمال خلال يومي الاربعاء والخميس المقبلين.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في منشور له على الفيسبوك تابعه NRT عربية، (19 نيسان 2021)، ان "خرائط الطقس تشير الى انعدام فرص الامطار خلال ماتبقى من الأسبوع الجاري في كافة مناطق البلاد، لكن نستثني من ذلك حالة جوية ضعيفة متوقع أن تؤثر على بعض مدن الشمال خلال يومي الاربعاء والخميس المقبلين".

وأضاف الموسوي، انه "ستكون الأجواء صيفية حارة في البلاد خلال الاسبوع الجاري، نتيجة لحدوث ارتفاع كبير على درجات الحرارة بسبب اندفاع كتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الافريقية الكبرى، تعمل على حدوث ارتفاع كبير على درجات الحرارة لتكون المعدلات الحرارية حول المعدل إلى أعلى من المعدل السنوي".

واكد، بأنها "ليست موجة حارة كما يدعي البعض لكنها ارتفاع تدريجي وكبير على درجات الحرارة، وربما يستمر الارتفاع لما يقارب عشرة أيام أو أكثر، وبالطبع يرافقها انخفاضات طفيفة غير محسوسة بواقع درجة او درجتان بالكثير".

وتابع الموسوي، انه "متوقع تواصل نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار خلال أيام متقطعة من الاسبوع الجاري خصوصا أيام الاثنين والخميس في اغلب مناطق البلاد".

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