الكشف عن خطر مسكن الآلام الشعبي الباراسيتامول

2021/04/19 | 10:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يمكن أن تسبب جرعة زائدة صغيرة من الباراسيتامول، وهو مسكن شائع للألم، ردود فعل جــانبية مزعجة.كتبت صحيفة “إكسبرس” عــن هذا، بالرجوع إلى بيانات من دائرة الصحة الوطنية في إنجلترا.الأعراض الأكثر شيوعًا لجرعة زائدة هي الغثيان والقيء، وتحدث عادة في غضون ساعات من تناول جرعة سامة للكبد، والتي بدورها يمكن أن تسبب […]

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