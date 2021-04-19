أبل تكشف غداً عن "آيباد 5 جي"


أبل تكشف غداً عن
2021/04/19 | 10:01 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبل تكشف غداً عن "آيباد 5 جي" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/19 | 10:01.

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