جمعية الأدباء الشعبيين تستعد لإصدار موسوعة الراحلين

2021/04/19 | 10:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمة

أعدَّت جمعية الأدباء الشعبيين موسوعةً مصوَّرةً توثِّق سيرة حياة الشعراء الشعبيين العراقيين الراحلين.

وقال رئيس الجمعية الشاعر جبار فرحان العكيلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجمعية تستعد لإصدار موسوعة مصورة توثق حياة الراحلين من الشعراء الشعبيين، إذ سيقام فيها معرض ثم تحرر في كتاب مبوب حسب الأجيال وفق الحروف الابجدية".

وأضاف أن "تقديم هذه الخطوة من أجل تأمين متطلبات الدراسة الاكاديمية الأولية والعاليا في شؤون الأدب الشعبي، فضلاً عن إفادة المثقفين ومتابعي الفلكولور".

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