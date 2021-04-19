شاهد.. استقلال طهران يكبد الشرطة العراقي خسارة قاسية بثلاثية نظيفة

2021/04/19 | 10:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكبد فريق الشرطة العراقي خسارة قاسية من نظيره استقلال طهران بنتيجة "3-0" في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا مساء الأحد....

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