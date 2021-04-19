التخطيط تؤشر ارتفاع التضخم والفقر في العراق.. وتعلن خطة

2021/04/19 | 10:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، أن مؤشرات الفقر وفق ارتفاع الأسعار الحالية وصلت إلى ما بين 26-27%، مشيرة الى أنها أنهت اعداد خطة الاصلاح والتعافي التي سيكون عمرها سنتين وتعمل على 3 مسارات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح تابعه NRT عربية، (19 نيسان 2021)، نه "بعد رفع سعر صرف الدولار فـإن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 9.4 الى 5 %، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 الى 27 %"، مبينا أنه "في حال ورود مستجدات ومؤشرات جديد ستعلن عنها الوزارة فيما بعد".

وأضاف الهنداوي، أن "وزارة التخطيط انتهت الآن من اعداد خطة الاصلاح والتعافي مستجيبة للتحديات، وتم الأخـذ بنظر الإعتبار الأزمة المركبة التي يعيشها البلد، وهي الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلد".

واوضح، أن "هـذه الخطة سيكون عمرها سنتين من 2021 الى عام 2023 ، وتعمل على 3 مسارات، الأول المسار الاقتـصادي الذي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والثاني المسار الاجتماعي الذي يتضمن دعـم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، أما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات".

وكانت وزارة التخطيط، قد أعلنت في 16 آذار الماضي، انخفاض نسبة الفقر في البلاد إلى 25 بالمئة من مجموع السكان، بعد أن كانت 7.31 % عام 2020.

N.A

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