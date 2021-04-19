أحمد مطر فهد بلان .. أغنيةٌ وصرخة - هاتف بشبوش

2021/04/19 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش جسّ الطبيبُ ليَ نبضي / فقلتُ لهُ ياسِيدي ..فقلتُ لهُأنّ التألمَ في كبدي / فاتركْ يدي ياسِيدي..



فاتركْ يدي المطرب السوري الراحل ( فهد بلان) إشتهر بصوتِ صهيل الحصان كما قوّته الجسمانية التي جعلته محضوضا في أكثر من زيجةٍ وأبرزهنّ الممثلة المصرية (مريم فخر الدين) .



في تلك الأيام لازال العالم العربي عبارة عن مجتمعات محافظة بحيث من الصعب أن تمس بالثوابت في إبداعك الشعري وخصوصا حول النساء فغنى أغ ......





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