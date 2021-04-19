صديقتي... صديقتي ساره... - غسان صابور

2021/04/19 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور صـديـقـتـي...



صديقتي ساره...صديقتي ساره ٍSARAH...



إنسانة سورية مقيمة هنا بمدينة فرنسية من عدة سنوات..



كتبت على صفحتها الفيسبوكية..



هذه الجملة البسيطة :ــ " لماذا يحتفل السوريون حتى اليوم بعيد الجلاء الفرنسي عن سوريا..



ولم يحتفلوا مرة واحدة بالتخلص من الاستعمار العثماني..



والذي دام أربعمئة سنة...



مدمرا الإنسان والفكر..."ــ وهذا جوابي إليها :يا صديقتي...



نسيت أن تنوهي أن هذا الاستع ......





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