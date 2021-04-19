صديقتي... صديقتي ساره... - غسان صابور


صديقتي... صديقتي ساره... - غسان صابور
2021/04/19 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور صـديـقـتـي...

صديقتي ساره...صديقتي ساره ٍSARAH...

إنسانة سورية مقيمة هنا بمدينة فرنسية من عدة سنوات..

كتبت على صفحتها الفيسبوكية..

هذه الجملة البسيطة :ــ " لماذا يحتفل السوريون حتى اليوم بعيد الجلاء الفرنسي عن سوريا..

ولم يحتفلوا مرة واحدة بالتخلص من الاستعمار العثماني..

والذي دام أربعمئة سنة...

مدمرا الإنسان والفكر..."ــ وهذا جوابي إليها :يا صديقتي...

نسيت أن تنوهي أن هذا الاستع ......

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