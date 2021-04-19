صديقتي... صديقتي ساره... - غسان صابور

#غسان_صابور صـديـقـتـي...
صديقتي ساره...صديقتي ساره ٍSARAH...
إنسانة سورية مقيمة هنا بمدينة فرنسية من عدة سنوات..
كتبت على صفحتها الفيسبوكية..
هذه الجملة البسيطة :ــ " لماذا يحتفل السوريون حتى اليوم بعيد الجلاء الفرنسي عن سوريا..
ولم يحتفلوا مرة واحدة بالتخلص من الاستعمار العثماني..
والذي دام أربعمئة سنة...
مدمرا الإنسان والفكر..."ــ وهذا جوابي إليها :يا صديقتي...
نسيت أن تنوهي أن هذا الاستع ......
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