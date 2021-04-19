مصدر بالبيشمركة: إصابة مواطن نتيجة استهداف قضاء كفري بصاروخي كاتيوشا

2021/04/19 | 10:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر من قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان عن تفاصيل استهداف قضاء كفري بصاروخ كاتيوشا.

وقال المصدر ان القضاء تعرض لهجوم بصاروخي كاتيوشا بالتزامن مع اذان المغرب في الساعة السابعة وإحدى وعشرين دقيقة من مساء الأحد وسقطا على حيين من أحياء القضاء، مبينا ان الصاروخين تم اطلاقهما من احدى القرى القريبة من القضاء والتي تشهد تحركات لتنظيم داعش، في حين أكد المصدر ان الاستهداف أدى الى إصابة مواطن بجروح فضلا عن بعض الاضرار المادية.

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