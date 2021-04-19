التربية توضح امكانية إضافة 10درجات على نتائج نصف السنة

2021/04/19 | 10:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلاميأوضحت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن قرار إضافة 10درجات على نتائج امتحانات نصف السنة مرهون باجتماعات اللجنة الدائمة للامتحانات وهيأة الراي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "سيتم رفع المناشدات والمطالبات بشأن منح 10 درجات اضافية على النتائج الخاصة بنهاية الكورس الأول، الى الجهات المعنية"، مبيناً أن "هذه الأمور متعلقة بقرارات اللجنة الدائمة للامتحانات وكذلك هيأة الرأي ".وأضاف أن "هكذا قرارات لا تتخذ بشكل شخصي وإنما بشكل تشاوري يتم البتُّ بها وفق الظروف والمعطيات على أرض الواقع".يذكر أن وزارة التربية أجرت في الـ20 من آذار الماضي، امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول، وسط إجراءات وقائيَّة.

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