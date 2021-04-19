2021/04/19 | 10:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعيواصل القوَّة الجويَّة تحضيراته استعداداً لملاقاة تركتور سازي تبريز الايراني غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للأندية بكرة القدم.ويسعى رجال المدرب أيُّوب أُوديشو إلى محو آثار النتائج المتواضعة التي حققها فريقه في الجولتين الماضيتين، وتحقيق أول فوز له يمكنه من البقاء ضمن دائرة المنافسة على نيل تذكرة العبور الى الدور ثُمْن النهائي من البطولة الحالية بوصفه الممثّل الثاني للكرة العراقية بعد فريق الشرطة حامل اللقب الذي يشارك ضمن منافسات المجموعة الثالثةوستشهد المباراة عودة صانع الألعاب همام طارق بعد غيابه عن لقاء باختاكور بداعي الإيقاف أثر طرده من قبل الحكم الدولي البحريني نواف عبد الله شكر الله في الجولة الافتتاحية أمام فريق الشارقة الإماراتيويحتل فريق القوة الجوية المركز الرابع بترتيب المجموعة الثانية من نقطة واحدة فقط في رصيده بختام الجولة الثانية من مرحلة الذهاب من خسارته في المباراة الأولى أمام فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة (0-1) وتعادله سلباً مع فريق باختاكور الأوزبكي في المباراة الثانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتيبة الصقور ترفع وتيرة استعداداتها للقاء سازي تبريز الإيراني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتيبة الصقور ترفع وتيرة استعداداتها للقاء سازي تبريز الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).