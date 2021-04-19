الكاظمي: العراق ليس بلداً بسيطاً وهو مؤثر في المنطقة ويستعيد عافيته بفضل أبناءه وشبابه

2021/04/19 | 10:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن العراق يستعيد عافيته بفضل أبنائه وشبابه، مؤكداً أن العراق ليس بلدا بسيطا في المنطقة.وقال الكاظمي خلال مأدبة إفطار حضرها عدد من قادة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية، “نستذكر شهداء العراق والجرحى الابطال الذين لولا … Readmore

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