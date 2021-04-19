2021/04/19 | 10:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن تحركات جديدة لخورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تقرب الأخير من البقاء في برشلونة.وذكرت الصحيفة بأن والد ميسي، ينوي الجلوس مع مسؤولي النادي الكتالوني للتفاوض حول تجديد عقد نجله، الذي ينتهي بختام الموسم الجاري، في 30 يونيو.وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع لن يكون وشيكا ولم يتم تحديد موعده بعد.وأفادت أن والد ميسي وصل إلى برشلونة يوم الأحد، لبدء مرحلة التفاوض حول التجديد، وهو ينوي السفر إلى إيطاليا قريبا لحل بعض الالتزامات الشخصية.ونجح ميسي في قيادة برشلونة إلى التتويج بلقب كأس إسبانيا، السبت، أمام أتلتيك بيلباو، عقب الفوز 4-0، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص والد ميسي يثير الشكوك مجددا حول بقاء نجله في برشلونة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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