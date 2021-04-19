ارتفاع في الحرارة ورياح متقلبة.. تعرف على طقس ’بحر العراق’ لليومين المقبلين

2021/04/19 | 10:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الاثنين، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في "بحر العراق".

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وذكرت الشركة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (19نيسان 2021)، أن "الحالة الجوية والبحرية المتوقعة خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة ستكون على النحو الآتي:

الثلاثاء 20 – 04 – 2021

الـطــقــس: صحو الى غائم جزئي و درجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق

درجات الحرارة: الصغرى: 23، العظمى: 40

الريـــاح: شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه تتحول في المساء الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 5 – 25) كم/ساعة.

مدى الرؤيــــة: (8 – 10) كم.

حالة البحر: خفيف الى معتدل الموج ارتفاع الموج: (1 - 3) قدم.

الريـــاح: شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه تتحول في المساء الى جنوبية شرقية (10 – 30) كم/ساعة.

درجة حرارة الماء: 21

الاربعاء 21 – 04 – 2021

الـطــقــس: صحو الى غائم جزئي و درجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق

درجات الحرارة: الصغرى: 24، العظمى : 42

الريـــاح: جنوبية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (5 – 25) كم/ساعة.

مدى الرؤيــــة: (8 – 10) كم.

حالة البحر: خفيف الى معتدل الموج ارتفاع الموج: (1 - 3) قدم.

الريـــاح: جنوبية الى جنوبية شرقية (10 – 30) كم/ساعة.

درجة حرارة الماء: 21

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