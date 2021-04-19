هل سمعت بـ

2021/04/19 | 10:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت الدراسة أن أحد أسباب الإرهاق هو ما يسميه الباحثون "قلق المرآة"، أو الإجهاد الذهني الناتج عن الاضطرار إلى النظر إلى نفسك باستمرار خلال ساعات ربما من الاجتماعات في اليوم.

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