الشعب في فقر مدقع وسباق الانتخابات وتقسيم الكعكة

2021/04/19 | 10:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احمد الربيعي عودة على بدأ ـ يتكرر سيناريو الضحك على الذقون بين ساسة الصدفة والدبابة الامريكية وبين شعب مقسم بين جاهل وبين مخدوع، بين خائف وبين من استفاد من الفوضى...أكمل القراءة ←

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