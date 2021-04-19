2021/04/19 | 10:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ماجد الخفاجي تعجبت وأنا أستمع إلى أحد المعنيين بهذا الشأن على قناة العراقية وهو يقول ، أن 10% فقط من الواردات الضريبية تدخل الخزينة ! ، والخلل (إن صح التعبير)...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خزينة البلد ، يحرسها قطّاع الطُرُق ! ..) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خزينة البلد ، يحرسها قطّاع الطُرُق ! ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).