تحسن الليرة السورية بعد قرار رفع سعر الصرف

2021/04/19 | 10:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال متعاملون إن الليرة السورية ارتفعت أمس الأحد في أول يوم تداول بعد أن رفع البنك المركزي السعر الرسمي لجذب التحويلات الأجنبية، وتدفقات رأس المال من المغتربين السوريين، بعيداً عن السوق السوداء.

وقال المتعاملون إن الليرة بلغت حوالي 2990 أمام الدولار، وهو أعلى مستوى منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول).

وأضافوا أن التحسن جاء بعد أن رفعت سوريا سعر الصرف الرسمي يوم الخميس إلى 2512 للدولار من 1256 ما جعلها أقرب إلى سعر السوق غير الرسمي.

وقال مصرفيون إن الخطوة ستشجع المغتربين السوريين على تحويل أموالهم عبر البنوك الرسمية بدل السوق السوداء، التي تستقطب معظم التعاملات بالعملات الأجنبية.

وبلغت الليرة لفترة وجيزة 4700 مقابل الدولار في الشهر الماضي قبل فرض قيود صارمة على رأس المال والتشديد على تجار الصراف ومصادرة ملايين الدولارات بدعوى استخدامها في المضاربة في السوق السوداء ما ساعد على استقرار السوق.

وأصبح الاقتصاد السوري الذي تضرر من الحرب يعتمد على الدولار بشكل كبير حيث يحاول السوريون حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم وزاد الصعوبات، حيث يكابد السوريون لتوفير نفقات الغذاء والطاقة والأساسيات الأخرى.

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