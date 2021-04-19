القبض على متهمين بالتزوير والسرقة في بغداد

2021/04/19 | 10:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الاثنين، عن إلقاء القبض على متهمين بـ”التزوير والسرقة” في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان أن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين بقضايا التزوير ضمن مناطق الكاظمية والصالحية وابي غريب والمحمودية”.

وأضافت أن “مفارز المديرية نفذت أوامر إلقاء قبض بحق عدد من المتهمين بجرائم السرقة ضمن مكاتب مكافحة إجرام باب الشيخ وبغداد الجديدة والتاجي والحرية والكرادة والمنصور وحي العامل”.

وأشارت المديرية إلى “قيامها بإحالة جميع المتهمين الملقى القبض عليهم إلى الجهات المعنية لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.

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