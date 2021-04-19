التربية تعلق بشأن المطالبات بإضافة 10 درجات على نتائج نصف السنة

2021/04/19 | 10:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن قرار إضافة 10 درجات على نتائج امتحانات نصف السنة، هو من اختصاص اللجنة الدائمة للامتحانات وهيئة الرأي في الوزارة.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح صحفي، إنه “سيتم رفع المناشدات والمطالبات بشأن منح 10 درجات اضافية على النتائج الخاصة بنهاية الكورس الأول، الى الجهات المعنية”، […]

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