قطع تعود لأكثر من ألف عائلة.. هل تصلّي ألوية حشدية على

2021/04/19 | 10:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

منذ سنوات طويلة، تدفع أكثر من ألف و200 عائلة بدلات إيجار لتوفير مسكن لهم في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، بينما تراقب "بحسرة كبيرة" أراضيها التي تحمل سندات أصولية باسمهم يتربع فوقها معسكر الصقر جنوبي العاصمة بغداد، والذي تشغله ألوية من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وتقف عاجزة عن استغلال أراضيها وبنائها للتخلص من أزمة سكنية تلحق بهم، رغم التحركات القانونية والمناشدات المستمرة دون جدوى.

الأراضي التي يتجاوز عليها معسكر الصقر تقدر بألف و226 قطعة أرض مملوكة لمواطنين معظمهم اشتروها بأموالهم الخاصة

معسكر الصقر، والذي يتمد على مساحة بمئات آلاف الدوانم ويقع قرب منطقة أبو دشير جنوبي العاصمة بغداد، ويضم ألوية من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وكان قد تعرض لعدة هجمات بضربات جوية كان آخرها في تموز/يوليو من العام 2019، فيما كانت أصابع الاتهام توجه نحو طائرات أمريكية وإسرائيلية بالوقوف وراءها.

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الأراضي التي يتجاوز عليها معسكر الصقر تقدر بألف و226 قطعة أرض مملوكة لمواطنين معظمهم اشتروها بأموالهم الخاصة، ويمتلكون سندات من طابو البياع بهذه الأراضي، وبعضهم يمتلكها منذ توزيعها عام 2002 من قبل نظام صدام حسين إلى الضباط ونواب الضباط ضمن مقاطعات 2/10 و3/10 التي تسمى مدينة النهرين أو أبو دشير الثانية، والواقعة خلف منطقتي السيدية والتراث وتمتد حتى علوة الرشيد.

تحركات قانونية ومناشدات أطلقها أصحاب الأراضي بمختلف الوسائل، فيما تحصلوا مؤخرًا على كتاب ومخاطبات من قبل أمانة بغداد لإعادة التأكيد على الكتب الموجهة إلى الشرطة الاتحادية ورئاسة أركان الحشد الشعبي، التي سبق أن وجهت إلى هذه الجهات دون جدوى.

عبادة على أرض "مغتصبة"!

ويشغل معسكر الصقر ألوية من الشرطة الاتحادية فضلًا عن اللواء السادس للحشد الشعبي "كتائب جند الإمام"، وبالتزامن مع شهر رمضان يقيم اللواء السادس للحشد الشعبي "ختمة لقراءة القرآن" داخل المعسكر الذي يحتوي على مصلّى أو حسينية كما تظهر صور نشرها إعلام معسكر الصقر، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين أصحاب الأراضي المتجاوز عليها ووجدوها فرصة جديدة لمواجهة ألوية الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وتذكيرهم بتجاوزهم على أراضي أكثر من ألف و200 عائلة.

وواجه المنشور الذي نشرته صفحة إعلام معسكر الصقر بمئات التعليقات الغاضبة، والتي تذكرهم بأن "صلاتهم وصيامهم غير مقبولة وباطلة لأنها تجري فوق أراضٍ مغتصبة".

ويظهر الموقع الخاص بالاستفتاءات للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني الذي تظهر صورته معلقة على إحدى جدران المصلى للواء السادس في الحشد الشعبي في معسكر الصقر، يظهر فتاوى "تحرّم" الصلاة أو الجلوس في الأراضي المغتصبة دون مراجعة صاحب الأرض واستئذانه.

عشرات المخاطبات القانونية منذ عامين

وتقول إحدى أصحاب الأراضي المغتصبة من معسكر الصقر والممثلة عن معظم أصحاب الأراضي لمياء الخفاجي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "معسكر الصقر ومن فيه من ألوية الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي يستغلون أراضينا التي تقدر بألف و226 قطة أرض تعود لعوائل وأناس فقراء يدفعون إيراداتهم لسد الإيجارات التي ترهق كواهلهم وتستنزفهم"، مبينة أن "هذه العوائل لا يمر يومًا دون أن تدعي على القوات العسكرية التي تستغل أراضيهم وتشكوهم إلى الله ليرد حقوقهم ويحرر أراضيهم من سطوتهم"، معتبرة أن "صيامهم وقيامهم غير مقبول لأنه يجري على أرض مغصوبة وحتى الماء الذي يتوضأون به غير مباح".

وتبيّن الخفاجي أن "الأراضي تقع تحت سياج المعسكر والذي تشغله قوات تتكون 30٪‏ منها شرطة اتحادية و70٪‏ منها حشد شعبي"، مبينة أنه "في 1 حزيران/يونيو المقبل سننظم تظاهرة كبيرة ونرفع لافتات نعلن فيها أسماء الجهات المستولية على أراضينا ونكتب فيها كل التفاصيل أمام الرأي العام".

وحصل "ألترا عراق" على مجموعة وثائق تضم مخاطبات مختلفة بين أمانة بغداد ودوائر البلدية وقيادة الشرطة الاتحادية وطابو البياع، فضلًا عن دعوى قضائية أقامها مجموعة من أصحاب الأراضي في محكمة البياع، إلا أن لا جدوى حتى الآن من جميع المخاطبات والتحركات القانونية التي تجري منذ أكثر من عامين، دون معرفة السبب وراء عرقلة هذه المسألة، فيما تظهر الوثائق أن التجاوز حصل ضمن توسعة أقامها المعسكر مستخدمًا أراضي المواطنين.

مشكلة ابتدأتها القوات الأمريكية..



مقابل أموال

ليث الثعالبي، وهو ممثل آخر عن أصحاب الأراضي تحدث لـ"ألترا عراق" عن أصل المشكلة، فيما بيّن أن "الأراضي المتجاوز عليها من قبل معسكر صقر تقع ضمن أكثر من 23 ألف قطعة في مقاطعتي 2 و3/ 10 قرب أبو دشير، وهي موزعة منذ 2002 إلا أنه تم إفرازها منذ نحو عامين فقط، وتم حرمان الأراضي التي تفوق الألف و200 قطعة من الإفراز حيث تعذر إفرازها من قبل البلدية بفعل التجاوز عليها من معسكر الصقر".

ويقول الثعالبي إن "التجاوز قديم منذ أن كانت القوات الأمريكية تشغل هذا المعسكر، إلا أن القوات الأمريكية دفعت لكل صاحب أرض في حينها نحو 10 آلاف دولار، فيما سلمت المعسكر بعد انسحابها إلى الشرطة الاتحادية التي بدورها استضافت ألوية من الحشد الشعبي في المعسكر وحتى الآن".

وحول تحركاتهم القانونية، يبيّن الثعالبي أنها "مستمرة منذ عام 2017 وحتى الآن، مضيفًا "تمكنا من الوصول إلى هيئة الحشد الشعبي ولم نتحصل على شيء، ودخلنا إلى المعسكر لنتكلم مع قوات الحشد، يقولون لا نمتلك صلاحيات للتفاوض معكم، وبنفس الوقت رفضوا أن يرشدونا إلى مسؤولهم لكي نتحدث معه، وعندما نذهب إلى قيادة الشرطة الاتحادية يقولون أرفعوا دعاوى قضائية ضدنا"، مبينًا أن "كل جهة تتحدث لنا بطريقة لا نفهم منها شيئًا ولا تحل مشكلتنا، ما يجعلنا لا نعرف من المسؤول عن استمرار التجاوز على أراضينا".

وحاول "ألترا عراق" التواصل مع قيادة الشرطة الاتحادية والجهات المعنية في أمانة بغداد ولكن دون جدوى، وتم رفض الإجابة على معظم الاتصالات.

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