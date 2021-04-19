2021/04/19 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر الشرطة العراقي (0-3) مساء اليوم

الأحد، أمام الاستقلال الإيراني، في

المباراة التي أقيمت في جدة، لحساب

الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

سجل أهداف الاستقلال، محمد نادري في

الدقيقة (44)، وفرشيد إس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستقلال الايراني يتفوق على الشرطة العراقية بثلاثة اهداف دون مقابل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستقلال الايراني يتفوق على الشرطة العراقية بثلاثة اهداف دون مقابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).