2021/04/19 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن تحالف سائرون رياض

المسعودي، رئيس الوزراء الأسبق نوري

المالكي بالتسبب في خسارة العراق 25

ترليون دينار عندما اوقف العمل بقانون

الضريبة رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢.

وقال المسعودي في تصريح صحفي تاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف سائرون يتهم المالكي بالتسبب في خسارة العراق 25 تريليون دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف سائرون يتهم المالكي بالتسبب في خسارة العراق 25 تريليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).