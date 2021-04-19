مصادر: القضاء يطلب رفع الحصانة عن 4 نواب ويمنع سفر سياسيين

2021/04/19 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر صحافية، الاثنين، عن ارسال

القضاء العراقي قائمة من نحو أربعة نواب

لغرض رفع الحصانة عنهم، فيما أكدت صدور

قائمة أخرى بمنع سفر عدد كبير من

السياسيين.

وذكرت وسائل اعلام عراقية عن تقرير

صحفي منش

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