المالية النيابية تتحدث لـNRT عن رفع الضرائب والحصانة لبعض النواب

2021/04/19 | 10:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، بعضا من المواد التي رفعت ضريبتها، فيما أشارت من جهة أخرى إلى وجود مطالبات برفع الحصانة عن بعض النواب.

وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار، في تصريح لـNRT اليوم، (19 نيسان 2021)، ان "ضريبة المبيعات سارية على كل السلع تقريبا، لكن رفعنا سعر الضريبة على المشروبات والسجائر وكذلك على تذكرة السفر إلى خارج العراق".

وفي سياق منفصل أوضح الصفار، ان "هناك مطالبات برفع الحصانة عن بعض النواب، من قبل جهات ونواب، لكن المسألة لم تحسم لحد الآن، والقرار يعود الى رئيس مجلس النواب في عرض الموضوع على المجلس أو لا".

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