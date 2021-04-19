جريمة مروعة بحق امرأتين في الديوانية

2021/04/19 | 10:53 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الاثنين، اعتقال متهم بدهس امراتين أثناء زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وقالت القيادة في بيان اليوم، (19 نيسان 2021)، ان "مفارز مركز شرطة السدير ألقت القبض على أحد المطلوبين بدهس امراتين والهرب من مكان الحادث مما تسبب في وفاتهن وذلك أثناء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف البيان، "وقد تبين ذلك بعد تدقيق اسمه الذي وجد ضمن قوائم المطلوبين فضلا عن كونه مطلوب بقضية أخرى تتعلق بالتزوير، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه والتحقيق معه في القضايا الموجهة إليه".

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