أسعار النفط تتراجع بفعل تخوفات استمرار تفشي «كورونا»

2021/04/19 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شهدت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، تراجعا، بفعل مخاوف من استمرار تسارع الإحصاءات الجديدة بفيروس كورونا عالميا.

وما تزال جهود إنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا وتوزيعه بطيئة؛ إذ أظهرت بيانات لـ "بلومبرغ" أن عدد الجرعات المنتجة والموزعة لم تتجاوز 850 مليون جرعة حتى الأحد، وبمعدل تطعيم يومي 16.6 مليون جرعة.

وعند الساعة (06:36 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم حزيران بنسبة 0.23 بالمئة أو 15 سنتا إلى 66.60 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران، بنسبة 0.22 بالمئة أو 14 سنتا إلى 63.08 دولارا للبرميل الواحد.

وعالميا، تسبب فيروس كورونا بوفاة 3.033 ملايين شخص منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون أول 2019، بينما تأكدت إصابة 142.22 مليون شخص بالفيروس، حتى الإثنين.

وعلى الرغم من تراجعها في التعاملات الصباحية، الإثنين، إلا أن أسعار النفط تبقى قريبة من أعلى مستوياتها منذ كانون الأول 2019.

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