السعودية تستهدف إدراج 68 شركة في البورصة خلال 3 سنوات

2021/04/19 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت هيئة السوق المالية السعودية، إنها تستهدف إدراج 68 شركة جديدة خلال ثلاث سنوات (من 2021 حتى 2023)، ترفع بها عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 270 شركة.

وذكرت الهيئة في تقرير الخطة الاستراتيجية للسنوات من 2021 إلى 2023 الصادر أمس الأحد، إنها تستهدف إدراج 20 شركة في العام الحالي، و24 في 2022 و24 أخرى في 2023.

والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة بقيمة سوقية 2.5 تريليون دولار، وتضم 202 شركة موزعة على 20 قطاعا.

وذكرت الهيئة أنها تطمح إلى مضاعفة الأموال المستثمرة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار).

ويبلغ حجم الأصول المدارة في نهاية 2020 نحو 611.7 مليار ريال (163.1 مليار دولار).

وتستهدف الهيئة رفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من القيمة السوقية للأسهم الحرة في البورصة، إلى 15 بالمئة في 2021 و16 بالمئة في 2022 و16.5 بالمئة في 2023.

وتبلغ ملكية الأجانب من السوق حاليا 13.3 بالمئة، بجانب 2.5 بالمئة للخليجيين.

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