2021/04/19 | 11:34 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة .. في حال طبق علاوي قرار الاستقطاعات سنصوت على إقالته) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة .. في حال طبق علاوي قرار الاستقطاعات سنصوت على إقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).