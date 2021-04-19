الرشيد يصدر بياناً يتعلق بسلف الزواج

2021/04/19 | 11:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، صرف مبالغ سلف الزواج للمعاملات المستلمة بتواريخ تعود لعام 2020، بغض النظر عن التوطين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أن “الصرف سيكون استناداً للتعليمات السابقة بغض النظر عن التوطين بشرط أنه تم الاستعلام وصحة الصدور قبل صدور التعليمات الجديدة”.وأضاف أن “التعليمات الجديدة تضمنت منح الراغبين بالزواج […]

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