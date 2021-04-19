2021/04/19 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكعبي يترأس اجتماعا مهما مع المحافظين ووزيرين لمناقشة تنفيذ الموازنة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 11:35

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يترأس اجتماعا مهما مع المحافظين ووزيرين لمناقشة تنفيذ الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يترأس اجتماعا مهما مع المحافظين ووزيرين لمناقشة تنفيذ الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).