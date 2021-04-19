موسكو تطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا ردا على إجراءات براغ

2021/04/19 | 11:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا الأحد أنّ 20 موظّفاً في السفارة التشيكيّة في موسكو باتوا يُعتبرون أشخاصاً “غير مرغوب فيهم” ويجب عليهم مغادرة البلاد مع نهاية يوم الاثنين 19 نيسان/أبريل.جاء الإعلان من وزارة الشؤون الخارجيّة إثر استدعاء السفير التشيكي في موسكو فيتيسلاف … Readmore

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