2021/04/19 | 11:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الحشد الشعبي، عن عثورها على مصنع للسيارات المفخخة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بمحافظة نينوى....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مصنع للسيارات المفخخة في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مصنع للسيارات المفخخة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).