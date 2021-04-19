2021/04/19 | 11:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قرر مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، صرف مبالغ سلف الزواج للمعاملات المستلمة بتواريخ تعود لسنة(2020) بغض النظر عن التوطين.واوضح المكتب الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الصرف سيكون استنادا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد يقرر صرف مبالغ سلف الزواج للمعاملات المستلمة بتواريخ تعود لسنة (2020) المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يقرر صرف مبالغ سلف الزواج للمعاملات المستلمة بتواريخ تعود لسنة (2020)) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يقرر صرف مبالغ سلف الزواج للمعاملات المستلمة بتواريخ تعود لسنة (2020)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).