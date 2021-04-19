الخارجية الإيرانية ترحب بإجراء حوار مع السعودية بما يحقق السلام والاستقرار الاقليمي

2021/04/19 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت الخارجية الإيرانية بإجراء حوار مع السعودية بما يصب في مصلحة البلدين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب في مؤتمر صحفي ان الوزارة اطلعت على التقارير الاعلامية والصحفية التي تحدثت عن عقد اجتماع بين مسؤولين في البلدين، مضيفا ان بلاده رحبت دوما بالحوار مع السعودية وترى ذلك بانه يصب في مصلحة شعبي البلدين والسلام والاستقرار الإقليمي.

وكانت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية قد أكدت ان مسؤولين إيرانيين وسعوديين أجروا محادثات في بغداد في التاسع من نيسان الجاري، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.

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