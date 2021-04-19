الحرس الثوري يعلن وفاة نائب قائد فيلق القدس محمد حجازي بنوبة قلبية

2021/04/19 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحرس الثوري الإيراني وفاة نائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي إثر اصابته بنوبة قلبية.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية بيانا عن العلاقات العامة في الحرس الثوري نعى من خلاله حجازي الذي تولى العديد من المناصب العسكرية منذ ثمانينيات القرن الماضي واثناء الحرب العراقية الإيرانية، فضلا عن عمله في قوات الباسيج والاركان العامة للقوات المسلحة وقائدا لقوات التعبئة ومسؤولا للحرس الثوري في لبنان.

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