القبض على عدد من المتهمين بقضايا التزوير وآخرين بالسرقة في بغداد

2021/04/19 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، القبض على عدد من المتهمين بقضايا التزوير وآخرين بالسرقة في العاصمة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين بقضايا التزوير ضمن مناطق الكاظمية والصالحية وابي غريب والمحمودية".واضاف البيان ان "المفارز نفذت ايضا أوامر إلقاء قبض بحق عدد من المتهمين بجرائم السرقة ضمن مكاتب مكافحة إجرام باب الشيخ وبغداد الجديدة والتاجي والحرية والكرادة والمنصور وحي العامل".

وأشار إلى قيامها بإحالة جميع المتهمين الملقى القبض عليهم إلى الجهات المعنية لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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