القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بمواد قانونية مختلفة في المثنى

2021/04/19 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة المثنى، اليوم الاثنين، القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مراكز شرطة السماوة والصوب الصغير والجمهوري التابعين الى قسم شرطة القضاء، ألقت القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا مختلفة، والذي صدرت بحقهم أوامر قبض وفق أحكام المواد القانونية ( 413 ) و ( 456 ) و ( 432 ) و ( 434 ) من قانون العقوبات العراقي".

واضاف البيان، انه " تم إحالة جميع المتهمين الملقى القبض عليهم الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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