2021/04/19 | 11:43 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 19 أبريل 2021 | 11:42 صباحاً

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نائب: نتابع بقلق شديد عودة المدارس مع ارتفاع استثنائي للاصابات

اكدت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب اقبال اللهيبي، الاثنين، وجود حالة من القلق من قرار عودة المدارس في المحافظة مع تسجيل الاخيرة معدلات استثنائية للاصابات بفيروس كورونا.

وقالت اللهيبي ان” محافظة ديالى سجلت في الايام الاخيرة معدلات غير مسبوقة واستثنائية للاصابات بفيروس كورونا بعضها بلغ اعلى معدل يومي للاصابات منذ ظهور كورونا في اذار العام الماضي”.

واضاف اللهيبي،ان” عودة المدارس لمراحل محددة يثير قلقنا خاصة وان الموقف الوبائي في ديالى مثير للقلق مع الارقام العالية للاصابات اليومية”، مؤكدة “ضرورة متابعة ملف المدارس بشكل حثيث ودائم لتفادي تعرض اطفالنا للاذى في ظل معدلات عالية لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل عام”.

واشارت ال ان” توسيع دائرة التطعيم والتباعد هو الحل الامثل لتفادي تفشي الوباء بمعدلات اكبر واكثر قساوة”، لافتا الى ان “الارقام التي تسجل مثيرة للقلق”.

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