الكعبي يترأس اجتماعا مهما مع المحافظين ووزيري المالية والتخطيط لمناقشة تنفيذ الموازنة

2021/04/19 | 11:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ترأس النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاثنين، اجتماعا مهما لمناقشة تنفيذ موازنة 2021.

وقال مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان إن ” الكعبي، ترأس اجتماعاً مهماً مع المحافظين ووزيري المالية والتخطيط لمناقشة تنفيذ موازنة ٢٠٢١ وأهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات”.

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