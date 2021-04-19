2021/04/19 | 11:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تترقب 16 محافظة عراقية انترنت “يفوق دول الجوار” و15 ميغا بايت بسعر 35 الف دينار فقط، وذلك وسط استمرار وزارة الاتصالات بمد مشروع الكيبل الضوئي.

وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني في تصريح للوكالة الرسمية إن “الوزارة باشرت بمشروع الكابل الضوئي في منطقة زيونة ببغداد وقاربت من انتهاء عملها في ألف منزل”، مبيناً أن “هذا المشروع سيطبق في 16 محافظة حيث قسمت بغداد إلى قسمين نظراً للكثافة السكانية فيها باستثناء إقليم كردستان”.

وأشار إلى أن “هذا المشروع يحمل مزايا عدة منها وصول الانترنت إلى المواطن العراقي بشكل أرخص حيث تباع 15 ميغا بــ 35 ألف دينار فقط”، مبيناً أنه “تمَّ فرض شرط وجود الأيدي العراقية العاملة في المشروع باستثناء المهندسين المختصين، فضلاً عن توفير خدمات إضافية ومنها فتح الألعاب بشكل سريع جداً وسوف يفوق دول الجوار”.

وأضاف أن “الوزارة جادَّة في معالجة ضعف الانترنت في العراق بسبب أصحاب الشركات وكان هناك اجتماع مع كبرى الشركات لإطلاق أول قمر صناعي عراقي الذي من شأنه رفع المعاناة عن كاهل المواطن ومواكبة التطور العالمي”.

من جانبه أشار المشهداني إلى أن “عملية الصدمة التي أطلقت بتوجيه من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ثلاث محافظات نينوى وكركوك وديالى وهذه المحافظات كان يُهرَّب منها الانترنت من قبل أصحاب الأبراج والشركات الذين تمَّت إحالتهم للقضاء وارجاع ما يقرب من 4 مليارات دينار شهرياً من هذه المحافظات الى ميزانية الدولة “.

وأوضح أن “وزارة الاتصالات عملت جاهدةً بالتعاون مع الأمن الوطني والمخابرات على إنشاء مفارزها في حملات منها في شرق بغداد في الدورة والرصافة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انترنت يفوق دول الجوار بـ35 ألف دينار.. الاتصالات تتحدث عن مشروع الكابل الضوئي.. اين وصل؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انترنت يفوق دول الجوار بـ35 ألف دينار.. الاتصالات تتحدث عن مشروع الكابل الضوئي.. اين وصل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).