عمليات بغداد: فتح طريق فرعي لفك الاختناقات قرب علوة الرشيد

2021/04/19 | 11:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن فتح طريق فرعي لفك الاختناقات قرب علوة الرشيد جنوبي العاصمة.وذكرت القيادة في بيان، أنه “من أجل الاسهام في فك الاختناقات المرورية، وجه قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت بفتح الطريق (الحولي) القريب من علوة الرشيد جنوبي بغداد”.وأهابت القيادة بالمواطنين “اتباع توجيهات رجال المرور، […]

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