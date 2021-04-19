2021/04/19 | 11:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ناقش النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، تنفيذ موازنة 2021 بحضور وزراء ومحافظين.وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يناقش تنفيذ موازنة 2021 بحضور وزراء ومحافظين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يناقش تنفيذ موازنة 2021 بحضور وزراء ومحافظين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يناقش تنفيذ موازنة 2021 بحضور وزراء ومحافظين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).