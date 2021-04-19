تخصيص 3 ملايين جنيه استرليني لمكافحة كورونا في العراق

2021/04/19 | 11:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت المملكة المتحدة بتقديم ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (نحو 4.1 مليون دولار أمريكي) لدعم مواجهة الحكومة العراقية لوباء كوفيد-19 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذكرت بعثة الامم المحتدة لمساعد العراق " يونامي" في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه بهذه المساهمة، تنضم المملكة المتحدة إلى 12 شريكاً دولياً في دعم المساعدة الصحية السريعة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق لمواجهة الوباء.



تهدف هذه المساعدة إلى تعزيز مواجهة قطاع الصحة العراقي للوباء، وزيادة توفير أجنحة العزل والمعدات الطبية، وتعزيز وعي السكان بأعراض كوفيد-19 وتدابير الوقاية منه، وتوفير معدات الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي.

واضاف البيان: ان البرنامج الانمائي قد انشأ منذ انطلاق استجابته هذه في آذار (مارس) 13 جناح عزل خاص بإصابات كوفيد-19 في محافظات الأنبار (الفلوجة والرمادي) وبابل والبصرة وذي قار وديال ودهوك وكربلاء وكركوك وميسان والنجف ونينوى وصلاح الدين.



ويجري العمل الآن في بناء أجنحة إضافية في الديوانية، وأربيل والمثنى وواسط ليصل العدد الإجمالي لهذه المرافق الطبية المدعومة إلى 17.

وقالت السيدة زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في العراق: "احتواء تفشي فيروس كورونا أولوية قصوى للحكومة العراقية، خصوصاً مع الموجة الثانية من الإصابات في أنحاء البلاد.



ويقف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في خط المواجهة، حيث يدعم نظام الرعاية العراقي في مواجهة تفشي الوباء.



وتمكننا هذه المساهمة السخية من المملكة المتحدة من تعزيز دعمنا ونحن نكافح الوباء معاً".

وقال ستيفن هيكي سفير جلالة الملكة: "تدعم المملكة المتحدة حكومة العراق في حربها ضد كوفيد-19 الذي لا يزال يطلق تحدياته في كلا بلدينا.



ويسعدنا تقديم هذا التمويل عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الاستجابة الصحية الوطنية في العراق والمساعدة في السيطرة على التفشي المستمر للوباء".

تنضم المملكة المتحدة إلى النمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية في دعم مواجهة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوباء كوفيد-19 في العراق.

PUKmedia عن يونامي

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