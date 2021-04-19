2021/04/19 | 11:55 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 3 جنود بتفجير في ديالى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فوتو:
منذ 6 دقیقة
279 مشاهدة
افاد مصدر امني في ديالى اليوم الاثنين بمقتل جندي واصابة 2 اخرين بانفجار عبوة ناسفة في اطراف ناحية كنعان شرق بعقوبة.
وقال المصدر ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للجيش العراقي – الفرقة الخامسة في منطقة "البيجات" جنوبي ناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة .
واضاف المصدر" ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث فيما اخلت الاسعافات الضحية والمصابين الى المستشفى".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 3 جنود بتفجير في ديالى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة 3 جنود بتفجير في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).