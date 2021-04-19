مقتل وإصابة 3 جنود بتفجير في ديالى

2021/04/19 | 11:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 6 دقیقة

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افاد مصدر امني في ديالى اليوم الاثنين بمقتل جندي واصابة 2 اخرين بانفجار عبوة ناسفة في اطراف ناحية كنعان شرق بعقوبة.

وقال المصدر ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للجيش العراقي – الفرقة الخامسة في منطقة "البيجات" جنوبي ناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة .

واضاف المصدر" ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث فيما اخلت الاسعافات الضحية والمصابين الى المستشفى".

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